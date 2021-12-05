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Dünya Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu
Dünya

Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu

Afganistan'ın başına geçen Taliban yönetiminin lideri olan Molla Hibetullah Ahundzade'nin alacağı ücret belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 18:21:00 -
Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu

Afganistan'da Taliban yönetimi kamuda maaş düzenlemesine gitti. Buna yeni düzenlemeye göre, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade aylık 2 bin 400 dolar, geçici hükümetin Başbakan Vekili Muhammed Hassan Ahund aylık 2 bin 60 dolar, bakanlar ise aylık bin 1460 dolar maaş alacak. Ülkede asgari ücret ise 52 dolar olarak belirlendi.

Taliban geçici hükümetinin Maliye Bakanlığı sözcüsü Ahmad Veli Hakmal, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldığını söyledi.

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'ye aylık 228 bin 750 Afgani (yaklaşık 2 bin 400 dolar) ve geçici hükümetin Başbakan Vekili Muhammed Hassan Ahund'a da 198 bin 250 Afgani (yaklaşık 2 bin 60 dolar) maaş tayin edildiğini belirten Hakmal, bakanların aylık maaşlarının ise 137 bin 250 Afgani (yaklaşık 1430 dolar) olarak belirlendiğini kaydetti.

Asgari ücret 52 dolar

Asgari ücretin 5 bin Afgani (yaklaşık 52 dolar) olarak belirlendiğini dile getiren Hakmal, alınan bu kararın yakında yürürlüğe gireceğini söyledi.

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