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Dünya Taliban kimdir? Taliban lideri kim? Taliban nasıl bir örgüt?
Dünya

Taliban kimdir? Taliban lideri kim? Taliban nasıl bir örgüt?

Taliban ne? Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Taliban sözcüsü Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı. Peki, Taliban nedir kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 09:53:00 -
Taliban kimdir? Taliban lideri kim? Taliban nasıl bir örgüt?

Afganistan’da sular durulmuyor. Son olarak Taliban’ın Cumhurbaşkanlığı Saray’ına girdiği yönündeki haberlerin ardından pek çok kii ‘Taliban nedir lideri kim?’ sorularına cevap aramaya başladı.

Taliban kimdir? Taliban lideri kim? Taliban nasıl bir örgüt?

Taliban çoğunluğu Afganistan'ın en kalabalık etnik grubu Peştunlardan oluşan bir gruptur. Taliban, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin ardından Sovyet güçlerinin 1989'da geri çekilmesinden sonra Afganistan'daki merkezi hükûmetlerin zayıflıklarından yararlanarak iktidara gelmiş ve ülkenin büyük bölümünü kontrolü altında tutmuştur. Temellerini Pakistan'daki medreselerde eğitim görmüş, savaştan kaçan Peştun mülteciler oluşturur.

Taliban'ın lideri 2016 yılından bu yana Mevlevi Hibetullah Ahundzade'dir.

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