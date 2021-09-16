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Dünya 'Taliban karıştı' deniyordu! O isim ortaya çıktı
Dünya

'Taliban karıştı' deniyordu! O isim ortaya çıktı

Hakkında hastalık iddiaları ortaya atılan ve örgüt içinde karışıklığa sebep olduğu yorumları yapılan Taliban'ın kurucularından Molla Baradar, bir basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:14:00 -
'Taliban karıştı' deniyordu! O isim ortaya çıktı

Bir süredir kamuoyu önünde görünmeyen ve Kabil'i terk ettiği öne sürülen Molla Baradar, devlet televizyonunda yayınlanan söyleşisinde iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Sözlerini bir kağıttan okuduğu görülen Molla Baradar, "Bu doğru değil, ben iyi ve sağlıklıyım" dedi.

Molla Baradar, "Medya iç tartışmalar olduğunu söylüyor; bu doğru değil" diyerek, "Endişelenecek hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

Bir süredir kamuoyu önünde görünmeyen ve pazar günü Kabil'i ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle görüşen heyette de yer almayan Molla Baradar, bu sırada bir seyahatte olduğunu ve görüşmeye yetişemediğini savundu.

BBC'ye konuşan Taliban kaynakları, Molla Baradar'ın Hakkani grubuyla Taliban'ın zaferinin kime mal edileceği konusunda tartışma yaşayarak Kabil'i terk ettiğini öne sürmüştü.

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