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Taliban karakola saldırdı: 7 ölü!

Afganistan'da bir karakolu hedef alan Taliban, 7 polisi öldürdü.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:06
Taliban karakola saldırdı: 7 ölü!

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polisin öldüğü bildirildi.

Farah İl Şura Vekili Dadullah Kane, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Farah'ın merkezindeki Kariz Şayha polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kane, 6 polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 7 polisin öldürüldüğü, 7 polisin de esir alındığı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:06
  1. taliban
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