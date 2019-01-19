Taliban karakola saldırdı: 7 ölü! Afganistan'da bir karakolu hedef alan Taliban, 7 polisi öldürdü.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polisin öldüğü bildirildi. Farah İl Şura Vekili Dadullah Kane, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Farah'ın merkezindeki Kariz Şayha polis karakoluna saldırdığını belirtti. Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kane, 6 polisin de yaralandığını söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 7 polisin öldürüldüğü, 7 polisin de esir alındığı iddia edildi.

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