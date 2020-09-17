  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Taliban ile Afganlar arası müzakereler devam ediyor
Aktüel

Taliban ile Afganlar arası müzakereler devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:49:43 -
Taliban ile Afganlar arası müzakereler devam ediyor

KABİL (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül'de başlayan Taliban ile Afganlar arası müzakereler kapalı kapılar ardında devam ediyor.

Afganistan müzakere heyeti sözcüsü Nadır Nadıri, basına yaptığı açıklamada, görüşmeler başladığından bu yana müzakerelerin usulü, konusu ve sıralamasının üzerinde durulduğunu ve asıl konu üzerinde henüz müzakerelerin başlamadığını belirtti.

Nadıri, iki taraf arasında görüş farklılıklarının olduğunu ve bu nedenle müzakerelerin biraz yavaş ilerlediğini kaydetti.

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Muhammed Naim Vardak da müzakerelerin içeriği ve sıralamasının önemli olduğunu ve önce bunların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar yapılan görüşmeleri olumlu değerlendiren Vardak, Taliban'ın da Afganistan'da savaşın son bulmasından yana olduğunu aktardı.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2017'de "başkan" seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?
Gündem

Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaşlı bir adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye destek çıktıktan sonra paylaşımlarını silen CHP Parti Meclis Üyesi..
Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu
Gündem

Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

Uzun yıllardır ALS hastası olarak hayatını sürdüren Koç Holding Eski Başkan Vekili Suna Kıraç’ın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze n..
Halk TV’de ezan sesi yükseldi
Gündem

Halk TV’de ezan sesi yükseldi

CHP’ye destek veren Halk TV’ye konuk olan Temel Karamollaoğlu’nun konuştuğu sırada arka fondan gelen ezan sesi şaşırttı. İslam’a karşı tutum..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı