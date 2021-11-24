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Dünya Taliban ile ABD'den flaş adım
Dünya

Taliban ile ABD'den flaş adım

Taliban ile ABD heyetleri arasında yapılan görüşmeler hız kazanıyor. Konuyla ilgili ABD tarafından bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:59:00 -
Taliban ile ABD'den flaş adım

Taliban yönetimi ile ABD, Amerikan güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi sonrası görüşmeleri sürdürüyor.

Taraflar arası görüşmeler, ABD'nin ülkeden çekilme sürecinde bir süre durmuş, ardından yeniden Katar'da devam etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Tom West, iki hafta boyunca Taliban heyetiyle görüşecek.

Katar'da gerçekleştirilecek görüşmeler önümüzdeki hafta başlayacak.

Görüşmelerde Afganistan'daki insani kriz, ekonomik durum, DAEŞ ve El Kaide gibi konular ele alınacak.

Aynı zamanda Afganistan'dan tahliye edilmesi planlanan kişilerin durumu da görüşmelerde ele alınacak.

ABD, 'Afganistan İslam Emirliği' yönetiminden kadın hakları, kapsayıcı hükümet, IŞİD ve El Kaide'ye karşı mücadele gibi konularda tavizler talep ediyor.

Afgan yönetimi ise ABD'nin, Afganistan devletine ait olan ve Amerikan tarafınca el konulan 10 milyar dolarlık maddi varlığı serbest bırakmasını istiyor.

Kaynak: Mepa News

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