Taliban hükümeti uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 5 bin yataklı hastane açılıyor

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bağımlı kişilerin rehabilite edileceği hastane açılışı gerçekleştiriyor.

Yerel kaynaklara göre, başkent Kabil'deki 5 bin yataklı hastanenin açılışı programına İslam Emirliği yönetiminden çeşitli yetkililer iştirak etti.

5 bin yataklı hastanenin açılışı için yapılan programda söz alan Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, ABD destekli Kabil yönetiminin o dönemde yaptığı yolsuzlukların ve yeterli önlem almaması nedeniyle uyuşturucunun yayılmasının milyonlarca Afgan genci sokaklara ittiğini söyledi.

Muttaki, İslam Emirliği yönetiminin yolsuzluğu ve uyuşturucuyu ortadan kaldırmak için ciddi çabalar verdiğini ve vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Muttaki konuşmasında ayrıca "20 yıllık işgalden geriye kalanları temizlemek için büyük çaba gösterdiklerini" de ekledi.

Taliban'ın ülkede yönetimi devralmasının ardından Afganistan'da uyuşturucu ekimi ve ticareti tamamen yasaklanmıştı.

Bu kapsamda Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi yetkilileri, ülke genelinde uyuşturucu üretimi, satışı ve kullanımına karşı tedbirler almaya başladı.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başta başkent Kabil olmak üzere, çeşitli vilayetlerdeki uyuşturucu bağımlılarının sokak ve caddelerden toplanıp rehabilite edilebilecekleri kurumlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Devam eden çalışmalar doğrultusunda Kabil'deki Pul-i Sohta köprüsünün altını ev edinmiş yüzlerce uyuşturucu bağımlısının bölgeden toplanıp rehabilite merkezlerine sevk edildikleri açıklanmıştı.

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Kabil'deki Pul-i Sohta köprüsünün altında yaşayan bazı bağımlılar, uyuşturucuya ABD'nin ülkelerine getirdiği savaş yüzünden başladıklarını söyleyip ABD'yi suçlamıştı.

Öte yandan Afganistan İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar ülke genelinde 10 binden fazla uyuşturucu bağımlısının toplandığını ve tedavileri için çeşitli kurumlara yönlendirildiğini açıkladı.

Afganistan'da uyuşturucu yasağı

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nisan 2022 tarihi başlarında ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasaklayan bir karar aldı.

Söz konusu karar, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin yayınlamış olduğu kararname ile yürürlüğe girdi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan kararnamede şu ifadeler yer almıştı:

"Afganistan İslam Emirliği emirinin kararıyla, bugünden itibaren tüm Afganlar, ülkenin her yerinde haşhaş ekiminin kesin bir şekilde yasaklandığına dair bilgilendirilmiştir.

Eğer bir kişi bu kararı ihlal ederse, ektiği haşhaşlar derhal yok edilecek ve söz konusu kişiye şeriat hukukuna göre muamele edilecektir.

Bunun yanı sıra alkol, eroin, tablet K, haşhaş ve benzeri her türlü narkotik maddeyi kullanmak, taşımasını, ticaretini, ihracat ve ithalatını yapmak, ayrıca uyuşturucu üreten fabrikalarda çalışmak da yasaklanmıştır.

Bu kararın icrası mecburi olup, ihlal eden kişiler yargı tarafından kovuşturulacak ve cezalandırılacaktır."

Afganistan, ABD işgali ve uyuşturucu

Taliban'ın ilk iktidarda olduğu 1996-2001 döneminde de benzer bir karar alınmış ve 2000 yılında haşhaş ekimi tamamen yasaklanmıştı.

Kararla birlikte Afganistan'da uyuşturucu üretiminin sıfıra yaklaştığı bu süreçte ABD işgalinin patlak vermesi sonrası ülkede uyuşturucu üretimi daha önce görülmemiş rekor seviyelerde artış göstermişti.

KAYNAK: MEPA NEWS