Taliban hükümeti unutmadı: Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kabil Büyükelçiliğindeki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen anma törenine Afganistan'da faaliyet gösteren Türkiyeli kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Özbekistan'ın Kabil Büyükelçisi Yadgarhoca Şadmanov ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile Taliban Geçici Hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Şir Muhammed Abbas Stanekzay, Ekonomi Bakan Yardımcısı Vekili Abdullatif Nazari, Kabil Üniversitesi Rektörü Asama Aziz ile geçici hükümetin çeşitli yetkilileri katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı, film gösterimi yapıldı.

Afgan yetkiliden Türkiye'ye teşekkür

Törende konuşan Taliban'ın Geçici Hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Şir Muhammed Abbas Stanekzay ise iki ülke arasında yüzyıllara dayanan tarihi güçlü ilişkilerin olduğunu belirterek başta Türkiye olmak üzere, tüm komşu ve dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi.

15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına dua ettiğini aktaran Stanekzay, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına gerek eğitim alanında olsun gerekse yakın zamanda meydana gelen deprem konusunda olsun Afganistan'a yaptıkları insani yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Afgan halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacaktır." dedi.