Taliban Hükümeti Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildi
Afganistan İslam Emirliği' yönetimi, Türkiye'de düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildi.
Afganistan İslam Emirliği' yönetimi, Türkiye'de düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildi.
Forum'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile Kültür ve Enformasyon Bakanı Hayrullah Hayrhva görüşmelere katılacak.
Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.
Forum'a çeşitli ülkelerden çok sayıda siyasi ve diplomatın katılması bekleniyor.
Forum dolayısıyla Türkiye'ye gelecek olan Afgan heyeti, geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Türkiye ile en üst düzey temaslarından birini gerçekleştirmiş olacak.