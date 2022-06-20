Taliban hükümeti affetmiyor! Afganistan İslam Emirliği, uyuşturucu tarlalarını imha ediyor

Afganistan İslam Emirliği, ülkenin güneyindeki Helmand eyaletindeki geniş haşhaş tarlalarını imha etti.

Helmand'daki İslam Emirliği yerel yetkilileri, eyaletin Kajaki ilçesinin bazı bölgelerinde onlarca dönüm haşhaş tarlasını imha ettiklerini söyledi.

Afganistan'da 20 yıllık ABD işgaline son verip 15 Ağustos 2021'den bu yana iktidara gelerek Afganistan İslam Emirliğini ilan eden yeni yönetim, Nisan ayı başlarında ülke genelinde haşhaş ekimini yasaklayan bir kararname yayınladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Molla Abdulhak Ahund, yasağı ihlal edenler tutuklanacağını ve ilgili mahkemelerde şeriat yasalarına göre yargılanacağını söyledi.

ABD'nin işgal ettiği bölgelerde uyuşturucu sevkiyatı arttı

Vietnam Savaşı sırasında Çinhindi bölgesinde olduğu gibi, ABD işgali aslında Afganistan'da afyon üretiminde büyük bir artışa neden oldu.

2014 yılındaki SIGAR raporuna göre, işgalin başladığı 2001 yılından 2014 yılına kadar ekili haşhaş tarlaları 200 bin hektardan fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. (İLKHA)