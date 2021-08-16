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Dünya Taliban duyurdu: İşte Afganistan'ın yeni ismi
Dünya

Taliban duyurdu: İşte Afganistan'ın yeni ismi

Taliban, Afganistan'ın isminin nasıl değiştirileceğini resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 11:22:00 -
Taliban duyurdu: İşte Afganistan'ın yeni ismi

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. 

Son yapılan açıklamada ise, Afganistan'ın yeni ismi duyuruldu. Taliban yetkililerinden yapılan açıklamada, ülkenin isminin "Afganistan İslam Emirliği" olduğu belirtildi.

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.

Taliban sözcüsü, Kabil'deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere "güvenliği sağlamak" için girdiklerini belirtti.

NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçaklara izin verildiğini aktardı. Havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacı ile kullanılıyor.

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Yorumlar

Selman

Elhamdülillahi Rabbil Alemin! Kuran ve sünnet üzerine ilk Emirlik kuruldu hamd olsun. Darısı diğer emirliklerin ve en nihayetinde kurulacak büyük İslam Devleti'nin başına biiznillah. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil....
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