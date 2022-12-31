  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alay konusu oldular! CHP'li belediyenin afişi sosyal medyayı salladı

Heyecanlandıran açıklama: Birkaç güne kadar AKINCI TİHA'ya teslim edilecek!

Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı! Binlerce insan akın etti

Trump'tan şok çıkış! 'ABD’nin bölünmesi şimdi daha da...'

30 Aralık 2015: Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya'nın vefatı

Dolar, euro, altın, gümüş derken Ramazan Kurtoğlu onu ilk kez söyledi! 2023'te bunu alın

Türkiye’nin doğal gaz hamlesine karşı çıkanlara kapak olsun! Alman Başbakan çağrısını tekrarladı

Independent yine saçmaladı! Türkiye ve İran "Arap ülkesi" olarak gösterildi

“Ben bile ‘Bu abartı' demiştim!” Çilingiroğlu’ndan bomba Erdoğan itirafları

Bakan Akar, 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi
Dünya Taliban dünyaya duyurdu: Atom bombası da atsalar vazgeçmeyiz
Dünya

Taliban dünyaya duyurdu: Atom bombası da atsalar vazgeçmeyiz

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Mevlevi Nida Muhammed Nedim, "Atom bombası da atsalar dinimizden vazgeçmeyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 18:57:00 -
Taliban dünyaya duyurdu: Atom bombası da atsalar vazgeçmeyiz

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Mevlevi Nida Muhammed Nedim açıklamalarda bulundu.

Mevlevi Nedim, ülke genelinde tesettür zorunluluğunun uygulanması kararını destekleyerek bunun İslami bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimine yönelik eleştirilere cevap veren Mevlevi Nedim, "Biz hepimiz Müslümanız. Bizim için en önemli şey Allah'ın dinidir. Şayet İslam Emirliği kalkınma gibi meseleleri asıl maksat olarak belirlemiş olsaydı zaten en baştan savaşa gerek olmazdı. Usame'yi onlara teslim eder ve kadınlara (onların istedikleri türden) özgürlük verirdik." ifadelerini kullandı.

Mevlevi Nedim, tesettür zorunluluğunun Allah'ın emri olduğunu belirterek, "Bize yaptırım da uygulasalar, atom bombası da atsalar, savaş da açsalar, başka planlar da yapsalar, bizler yine de dinimizin hükümlerini tatbik etmeye mecburuz. Bu yüzden, bu konuda kimsenin talebini dinleyemez ve bunun sebep olacağı sorunlardan endişe duyamayız." şeklinde konuştu.

Mepanews

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23