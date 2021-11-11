Taliban dünyaya duyurdu! "150 bin savaşçıyla..."
Taliban'ın atadığı Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, "Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız" dedi.
Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı.
Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.
Fasihuddin, “Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız” ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti.
Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, “Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek” dedi.