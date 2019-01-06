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Taliban, barış için ön şartını açıkladı!

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, barış görüşmeleri için ön şartlarının, ABD'nin Afganistan'dan çıkması olduğunu söyledi.

06 Ocak 2019 Pazar 11:47
Taliban, barış için ön şartını açıkladı!

İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin Afganistan'daki sivillere yönelik saldırılarına sessiz kalmayacaklarını söyleyerek, "Barış görüşmeleri için ön şartımız ABD'nin bu ülkeden çıkmasıdır." dedi.

"Görüşmenin anlamı yok"

Kabil hükümetinin ABD tarafından kurulan bir hükümet olduğunu iddia eden Mücahid, "ABD'nin etkisi altında olan bir yönetimle görüşmenin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

"Diğer ülkelerle de temas halindeyiz"

Mücahid, ABD'nin Afganistan'daki varlığının komşu ülkeleri de tehdit ettiğini belirterek, "ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için (İran'ın yanı sıra) diğer ülkelerle de temas halindeyiz." dedi.

"DAEŞ'in fitne olduğuna inanıyoruz"

Terör örgütü DAEŞ'in Batı Asya'dan Afganistan'a taşındığına dair soruyu Mücahid, "Biz, DAEŞ'in bölge için tehlikeli bir fitne olduğuna inanıyoruz. Bazı yabancı istihbarat kuruluşlarının iş birliğiyle bu örgüt Afganistan'a taşındı." şeklinde cevapladı.

"İran için tehdit değiliz"

Mücahid, açıklamasında ayrıca "Taliban'ın İran için tehdit olduğu"na dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:47
  1. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid
  2. İran
  3. Taliban
  4. ABD
  5. barış

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