Taliban askeri konvoya saldırdı: 70 araç... Taliban, Afganistan'ın kuzeyinde bir askeri konvoya saldırdı. Saldırıda çok sayıda asker öldü, 70 araç ateşe verildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Feryab ilinde Taliban saldırısında çok sayıda asker öldü ve onlarca araç ateşe verildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Taliban'a bağlı silahlı güçler Afganistan'ın kuzeyindeki Feryab iline bağlı Şirin Tegab ilçesinde Kabil hükümetine bağlı güçlere ait askeri konvoya saldırı düzenledi. Edinilen ilk bilgilere göre, Kabil hükümeti güçlerine ait askeri konvoyun ikmal seferi yaptığı sırada düzenlenen saldırıda onlarca askeri araç Taliban tarafından ateşe verildi. Ölü sayısında net açıklama yok Çok sayıda güvenlik personeliyle iletişimin koptuğunu ifade eden Kabil hükümetine yakın medya kaynakları, ölü ve yaralı sayısına dair net bir açıklamada bulunmadı. Taliban sözcüsü Kari Muhammed Yusuf Ahmedi tarafından yapılan açıklamadaysa, hükümet güçlerine ait konvoyun hedef alındığı saldırıda 70 askeri aracın ateşe verildiği ifade edilip, sadırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı. Öte yandan Taliban sözcüsünün açıklamasında, saldırıda Kabil hükümetine bağlı askeri personelden 20 kişinin öldürüldüğü, 30'unun da yaralandığı öne sürüldü. Kabil hükümeti kaynakları, askeri konvoya yönelik saldırıyı doğrularken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin rakam vermedi. Kaynak: Mepa News

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