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Aktüel Talha Uğurluel'in FETÖ davası
Aktüel

Talha Uğurluel'in FETÖ davası

Sanık Uğurluel, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 1 yıl sonra 5 bin çevik kuvvet polisine boğaz turu yaptırdığını iddia ederek, emniyetin bu turda hediye ettiğini belirttiği çevik kuvvet komiser şapkasını mahkeme heyetine gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:49:29 -
Talha Uğurluel'in FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uğurluel ve avukatı katıldı.

Celse arasında alınan tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Uğurluel, aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini belirterek, yanında getirdiği çevik kuvvet komiser şapkasını mahkeme heyetine gösterdi.

Uğurluel, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 1 yıl sonra 5 bin çevik kuvvet polisine 500'er kişilik gruplarla boğaz turu yaptırdığını belirterek, "Bu şapkayı da bana verdiler. Tur boyunca bu şapkayı sürekli başıma taktım. Bana tur için para da ödendi, emniyette bu kayıtlar vardır. Beni darbe girişiminden 1 yıl sonra böyle bir geziye davet ettiklerine göre hakkımda araştırma yapmışlardır. İnsanlar beni şimdi konferanslara çağırmak istiyor. Çok yıprandım, beraatimi verirseniz çok memnun olacağım." dedi.

Mahkeme heyeti, eksik belgelerin ilgili kurumlardan dönüşünün beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Uğurluel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanığın FETÖ ile irtibatı olan ve kayyum atanan şirketlerde birden fazla SGK kaydının bulunduğu bilgisine yer verilirken, kapatılan Bank Asya'da 77 hesabının bulunduğu, bu hesaplarından bir kısmının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açıldığı, hesaplarının incelemesinde, kurban ve okul açıklamalarının görüldüğü, örgüte müzahir kurumlara para transferlerinin de yapıldığı belirtiliyor.

Soruşturma dosyasında temin edilen ifadelerden Uğurluel'in, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı ve örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu suretle FETÖ ile fiili ve organik bağ içerisinde bulunduğu anlatılıyor.

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