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'Talebe Dirseği' nedir?

Dirseğimizin altındaki kemik dokusunu koruyan sıvı ile dolu keseye "bursa" adı verilir.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:21
'Talebe Dirseği' nedir?

Bu kesenin zorlanma neticesinde baloncuk gibi şişmesine ve iltihaplanmasına "Olekranon Bursiti" veya “talebe dirseği” veya şaka gibi ama “Temel Reis dirseği” diyoruz.

Ellediğinizde yumuşak, su doldurulmuş balon gibi bir intiba alırsınız.

Bazı hastalarda sadece yumurta gibi bir şişlik halinde görülürken bazı hastalarda ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. İltihap eklenmeyen durumlarda şişliğin içindeki sıvı sarı renkli ve temiz görünümlüdür.

İltihaplanan vakalarda şişlikte ağrı, kızarıklık ve ateş hissi ortaya çıkar, hareket kısıtlılığı vardır.

Neden olur?

Bazı vakalarda neden olduğuna dair bir ipucu bulamayız.

Şeker hastalığı olanlarda,

dirsek bölgesi sürtünme veya çarpmaya maruz kalanlarda,

alışkın olmadıkları halde ağır kaldıranlarda,

kortizon tedavisi alanlarda,

alkoliklerde,

kronik böbrek hastalığı olanlarda daha sık görülür.

Tedavisi nedir?

Bu tuhaf şişliğin kansere veya tümöre dönüşme gibi bir riski kesinlikle yoktur.

Kolunuzu istrihate alın, aşırı kullanmaktan kaçının. İstrihat derken boyuna asmak veya tam olarak hareketsiz tutmak doğru değildir çünkü hemen eklem kireçlenmesi ortaya çıkabilir.

Şişliğin üzerine gelecek ve hafifçe sıkıştıracak şekilde bir bandaj uygulayın.

Günde üç kez 20 dakika süreyle soğuk jel (veya buz) uygulaması yapın, bu esnada dirseğinizi kaldırın, elinizi yükseğe bir yere koyun.

Hafif de olsa ağrınız varsa bir antienflamatuar ilaç (midenize dikkat ederek mesela: günde bir kere ve tok karnına Voltaren SR 75) alın. Üç gün yeterlidir.

Bir hafta kadar bekledikten sonra şişlikte bir azalma olmazsa bir doktora; tercihan ortopediste görünün. Hekim;

Şişliğin içindeki sıvıyı bir enjektör ile boşaltabilir. Boşaltılan yere kortizon enjekte edilmesi yeniden şişlik oluşma riskini azaltır.

Kesenin cerrahi yolla alınması bir çözüm olabilir ancak vücudun tekrar kese yapabileceği ihtimali unutulmamalıdır.

Şişlik enfekte olmuş mikrop kapmış ise, üzerinde kızarıklık ve hararet vardır. Antibiyotik tedavisi sonrasında cerrahi yoldan alınması tavsiye edilir.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:21
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