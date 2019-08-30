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Talas’ta 30 Ağustos Konseri

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Malazgirt’ten Dumlupınar’a, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Talas Yamaç Paraşütü Alanı’nda zafer coşkusu yaşattı.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:04
Talas’ta 30 Ağustos Konseri

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Malazgirt’ten Dumlupınar’a, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Talas Yamaç Paraşütü Alanı’nda zafer coşkusu yaşattı.


Talas Belediyesi’nin 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu anmak üzere 97. yıldönümünde düzenlediği kutlamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Kahramanlık Türküleri Konseri" verdi.


Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nı dolduran Talaslılar etkinlik kapsamında yamaç paraşütü pilotlarının gökyüzünde açtığı Türk bayrağı, atlı okçuluk kulübünün gösterileri, model uçak gösterileri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nı izledi.


Programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Büyüklerimizin, geçmişimizin Sultan Alparslan’lardan bu güne, bu Anadolu topraklarını bize bir vatan olarak emanet etmeleriyle başladı, 1922 Dumlupınar Meydan Savaşı ile beraber taçlandırıldı." dedi.


Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Mustafa Yalçın, "Büyük devletlerinde ödediği bedel büyük olur. Öncelikle bu bedeli öderken canlarını feda eden geçmişlerimize minnet borçluyuz" dedi.


Yalçın ayrıca, "Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin ikinci adı da Mustafa Kemal Atatürk’ün bu savaşta bizzat komuta etmiş olması. O nedenle bu savaş aynı zamanda Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılır. Arzumuz Türk milletinin kıyamete kadar bütün dünya topraklarında, özellikle Anadolu’da ’Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan’ düsturu ile daha nice 30 Ağustos’larda birlikte olmasıdır." dedi.


Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, "Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu toprakları kazanmak için ve muhafaza etmek için çok şehitler verdik. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Burada güçlü olmak için bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız. Hepimiz kardeşiz. Ülkemizde birliğimizi bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi sağlamalıyız ki dışarıya karşı daha güçlü olalım. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." dedi.


Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özsoy ise 30 Ağustos Meydan Muharebesi ile ilgili bilgiler verdi.


Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi. Türküleri Talaslılar için seslendiren koro, seslendirdikleri Kahramanlık Türküleri ile alkış aldı.


Konserin ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:04
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