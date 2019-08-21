Talasgücü Belediyespor’a genç golcü BAL Ligi ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor’da forma giyen 2001 doğumlu Abdulsamet Demirel’i kadrosuna kattı.

BAL Ligi ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor’da forma giyen 2001 doğumlu Abdulsamet Demirel’i kadrosuna kattı.

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Sarı-Lacivertliler geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor’da forma giyen forvet Abdulsamet Demirel’i renklerine bağladı. Futbola 2012 yılında Kayseri Erciyesspor’da başlayan Abdulsamet, 2017 yılında Boluspor’a transfer oldu. Boluspor’un ardından yeniden Kayseri’ye dönen genç oyuncu İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ile anlaştı.

Yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek olan Abdulsamet Demirel gollerini Sarı-Lacivertliler için atacak.

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