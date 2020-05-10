Talas’a spor lisesi açılacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptıkları çalışmalar neticesinde Talas’a bir spor lisesi kazandırmak için sona yaklaştıklarını söyledi. Yalçın, “Bu yılın sonunda temel atmayı planlıyoruz” dedi. Yalçın, ayrıca Talasgücü Belediespor’un gelecek sezon BAL’da şampiyonluk kovalayacağını dile getirdi.

Kayseri’nin ikinci spor lisesi Talas’ta açılacak. Bu konuda apılan çalışmalar hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gerekli protokollerin imzalandığını ve yıl sonuna temel atma konumuna geleceklerini söyledi. Yalçın, spor lisesi ile ilgili olarak, “Biz yola yüz ağırtan 100 proje diye çıktık. Bunlardan bir tanesi de sporcu fabrikası dedik. Sporcu fabrikası olarak kuracağımız yere arsa olarak Milli Emlak’ın üzerine spor tesisi yapılacağı belirtilen yerin üzerinde çabalarken çabalarken en sonunda spor lisesi kurulmasını, Gençlik ve Spor bakanlığı kabul etti. Bu çalışmaların sonunda Talas’ın içinde bir spor lisesi olacak. Tabi bu tüm Kayseri’ye hitap edecek. Ancak, arsası büyük ve biz görüşmelerimizde şunu teminat olarak aldık. Bu lisenin öğrencisi olmayan öğrencilerde tüm tesislerden yararlanabilecekler. Bu güzel bir artı oldu.İnşallah bu yılın sonuna doğru temel atmasını planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Üçüncü Lig için önceliğimiz yeni tesisler ve stat

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta yer alan Talasgücü Belediyespor’un gelecek sezon üçüncü lig hedefi ile yola çıkacağını söyledi. Önceliklerinin yeni tesis ve ve stat olduğunu dile getiren Yalçın, “Liglerin 12 Haziran’da başlayacağı açıklandı. Talasgücü Belediyespor olarak 40 puan ile 4. Sıradayız. Biz bu sezon şampiyonluk hedeflemedik. Sezonu ilk üç takım arasında tamamlarsak hedeflerimiz hasıl olmuş olacak. Ama her işin başı tesis. Biz koronavirüs afeti çıkmadan önce birkaç yer tespit ettik. Bunlardan bir tanesi de jandarmanın içindeki millet bahçesi. Artık tespitlerimizin sonuna doğru gelmiştik.Arkadaşlarımızla oturup yeni stadın yerini ve tesisin hangi özelliklerde olması gerektiğini konuştuk. Bu yıl sonunda Allah nasip ederse ya temel atarız, yada çok iyi bir yere geliriz. Ama gelecek çok yıl çok iyi gelişmeler yaşanır. Şu anda tesislerin yeri ve özellikleri ile ilgili geniş bilgi vermem mümkün değil. Çalışmalar sona doğru geliyor” dedi. Yalçın üçüncü lig hedefi ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: “Üçüncü Ligi yükselmek istiyoruz. Bu sezon ilk yılımızdı. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Koronavirüs sıkıntısı da inşallah geçmiş olsun. Biz şöyle düşünüyoruz, gelecek yıl şampiyonluğa oynayacağız dersem sanırım üçüncü lig ile ilgili sorulara cevap vermiş olurum.”