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Talas kırsalda hizmet atağı

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:28:47 -
Talas kırsalda hizmet atağı

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Talas’a bağlı kırsal mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Talas Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmet ve yatırımları yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı tüm kırsal mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, başta arazi yolları bakım ve onarımı olmak üzere asfalt yaması, kar direkleri dikimi, kilitli parke, yol kenarı kanal yapımı, çevre düzeni, mezarlık duvarı yapımı ve cami tuvaleti tamiratı gibi pek çok alanda çalışma gerçekleştirdi. İhtiyaç duyulan noktalarda dolgu yapılarak arazi yolları iyileştirilirken hayvanların geçmekte zorlandığı dik bölgelerde de kayalar kırılarak kolay geçiş imkanı sağlandı.


Talas’ın kırsal mahallelerinde çalışmalar yaz boyu kesintisiz olarak devam edecek.

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