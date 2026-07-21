Fabrikaya atacağı bomba elinde patladı, kopan parmaklarını toplayıp kaçtı

20 Temmuz’da gece saatlerinde Silivri Ortaköy Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın önüne motosikletle gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., buradaki geri dönüşüm fabrikasına henüz bilinmeyen bir nedenle patlayıcı atmak istedi. Ancak atmak istediği patlayıcı elinde patladı. Patlamada şüphelinin parmakları koptu.

HASTANEDE YAKALANDI

Kopan parmaklarını toplayıp Büyükçekmece Mimar Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvuran A.H.Ö.'ye burada ilk müdahale yapıldı daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı anlatan şüpheli burada gözaltına alındı.

Şüphelinin motosikletle geldiği ve fabrikaya atmak istediği patlayıcının, patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.