Geleneksel börek tariflerinden biri olan talaş böreği sanıldığı gibi zahmetli bir iş değildir. Doğru malzemeler ve biraz emekle şahane talaş börekleri hazırlayabilirsiniz. Merak ettiğiniz, "Talaş böreği nasıl yapılır" sorusunun yanıtı. İşte, talaş böreği tarifi...

Kim sevmez ki!

Talaş böreğini kim sevmez ki. Kuşbaşı et ve hamurun birleşimi damakları şenlendirir. İnanın doğru yöntem ve malzemelerle talaş böreği hazırlamak hiç de zor değil. İşte, merak ettiğiniz "Talaş böreği nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı.

Talaş böreği nasıl yapılır? Talaş böreği tarifi

Malzemeler:

4 bu bardağı un

200 gram tereyağı

1.5 su bardağı ılık su

4 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

İç malzemeler:

500 gram kuşbaşı et

4 adet soğan

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Öncelikle bir soğanı yemeklik doğrayın.

Tavaya tencereye alın ve soğanı soteleyin.

Soğanın ardından tencereye etleri alın.

Etler biraz sotelendikten sonra salçayı ve suyu ekleyin.

5-6 dakika sonra kalan 3 soğanı piyazlık doğrayın tencereye ekleyin.

Soğanların ardından tencereye maydanozları ilave edin.

Etler yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Hamur için unu bir yoğurma kabına alın.

Unun ortasını havuz şeklinde açın ve tüm malzemeleri ekleyin.

Hamuru güzelce yoğurun.

Kıvam alan hamuru yarım cm kalınlığında açın.

Bu arada tereyağını eritin ve üçte birini hamurun üzerine sürün.

Ardından hamuru sağdan, sola katlayarak kenara alın.

Temiz bir mutfak örtüsünü hamurun üzerine örtün ve 20-25 dakika bekleyin.

Kalan tereyağını kullanarak bu işlemi 2 kez daha tekrarlayın.

4. seferde hamuru incecik açın ve karelere bölün.

Karelerin içlerine harcı bölüştürün.

Aynı şekilde hamuru kare şeklinde kapatın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirdiğiniz böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin.

Böreklerinizi 180 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.

Afiyet olsun.