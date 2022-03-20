Talas Belediye Başkanı Yalcın, Ankara'dan ödülle döndü

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığınca 18-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen Kongrenin son gününde başarılı belediyelere ödülleri verildi. Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülüne layık görülen Talas Belediyesinin Ödülünü Başkan Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Çiğdem Karaarslan'dan aldı.

Başkan Yalçın’dan teşekkür

Talas'ta geleneksel sanatların yaşatılması ve geliştirilmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Yalçın, bunun ödüllendirilmesinin kendilerini çok mutlµ ettiğini söyledi. Başkan Yalçın hem ödülün alınmasına katkı sağlayan belediye çalışanlara hem de ödüle layık gören AK Parti Genel Merkezi’ne teşekkür etti.