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Dünya Takvimlerinde boş gün yok: Almanya'dan bugün de Putin'i kızdıracak hamle geldi!
Dünya

Takvimlerinde boş gün yok: Almanya'dan bugün de Putin'i kızdıracak hamle geldi!

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Kiev'e yeterli askeri destek vermemekle eleştirilen Almanya, silah teslimatlarını artıracağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 15:44:00 -
Takvimlerinde boş gün yok: Almanya'dan bugün de Putin'i kızdıracak hamle geldi!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya modern uçaksavar füzeleri ve radar sistemleri tedarik edeceğini söyledi.

Scholz, hükümetin Ukrayna'ya Almanya'nın diğer NATO ülkeleriyle birlikte geliştirdiği IRIS-T füzelerini ve düşman topçularının yerini belirlemeye yardımcı olacak radar sistemleri sağlamaya karar verdiğini bildirdi.

Duyuru, Ukrayna kuvvetlerinin doğuda sanayi bölgesi Donbas'ın savunması için şiddetli çatışmaların yaşandığı dönemde yapıldı.

Rus birlikleri, bölgenin Moskova destekli ayrılıkçılar tarafından halihazırda kontrol edilmeyen kısımlarını ele geçirmeye çalışıyor.

Askeri analistler, Donbas'taki çatışmaların zamana karşı bir yarış olduğunu kaydediyor. Kremlin, Ukrayna'ya Batı'nın askeri malzemesi ulaşmadan "zafer ilan etmeyi" amaçlıyor.

"ABD, orta menzilli roket sistemi gönderecek"

ABD'li yetkililer, Washington'un Ukrayna'ya az sayıda yüksek teknolojili orta menzilli roket sistemi göndereceğini kaydetti.

Roketler, Rus topçularının yolunu kesmek ve çatışmaların yoğun olduğu şehirlerde Rus mevzilerini ortadan kaldırmak için kullanılabilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti.

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