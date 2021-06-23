Kurbanlığı taksitle alsam günah mı? Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayram öncesi pek çok işi bütçesine uygun kurbanlık aramaya başladı. Peki, taksitle alınan kurbanlığı kestirmek caiz mi?

Taksitle kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak günah mı?

Taksitle kurban almanın uygun olup olmadığına dair detaylı bilgi Diyanet’in yaptığı açıklamada yer alıyor. Diyanet’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılıyor:

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.