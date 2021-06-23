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İSLAM Taksitle kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak günah mı?
İSLAM

Taksitle kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak günah mı?

Kurbanlıklar taksitle satılıyor mu? Kurban bayramına kısa bir zaman kala pek çok kişi kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Maddi imkanları sebebiyle pek çok kişi kurbanlığı taksitle almanın caiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, taksitle satılan kurbanlık alınır mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 17:36:00 -
Taksitle kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak günah mı?

Kurbanlığı taksitle alsam günah mı? Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayram öncesi pek çok işi bütçesine uygun kurbanlık aramaya başladı. Peki, taksitle alınan kurbanlığı kestirmek caiz mi?

Taksitle kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak günah mı?

Taksitle kurban almanın uygun olup olmadığına dair detaylı bilgi Diyanet’in yaptığı açıklamada yer alıyor. Diyanet’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılıyor:

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021
İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021

Ekonomi

İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021

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