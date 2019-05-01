Taksim'i kana bulayacaklardı! O örgüt üyeleri... İstanbul'un Kağıthane ilçesinde eylem hazırlığında olan TKPML terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'de molotof kokteyli ile eylem yapmaya hazırlanan TKPML terör örgütü üyesi 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'de molotof kokteyli ile eylem yapmaya hazırlanan TKPML Konferans (Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist) 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

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