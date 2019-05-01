Taksim'i kana bulayacaklardı! O örgüt üyeleri...
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde eylem hazırlığında olan TKPML terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı.01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:08
İstanbul Kağıthane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'de molotof kokteyli ile eylem yapmaya hazırlanan TKPML terör örgütü üyesi 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'de molotof kokteyli ile eylem yapmaya hazırlanan TKPML Konferans (Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist) 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
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