Taksim'deki o anne ve bebeğinden sevindiren haber!
İstiklal Caddesi'nde pazar günü saat 16.20 sıralarında meydana gelen terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Ameda ve annesi Dilay Sinan, sevk edildikleri hastaneden taburcu oldu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda Sinan ile annesi Dilay Sinan'dan güzel haber geldi. Anne ve bebeği, sevk edildikleri hastaneden taburcu edildi.
Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıda anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Yaralı bebek ve annesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Dilay Sinan ve kızı Almeda Sinan öğle saatlerinde taburcu edildi.