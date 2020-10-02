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Aktüel Taksim'de polisin gözaltına aldığı çarşaflı şahıs erkek çıktı
Aktüel

Taksim'de polisin gözaltına aldığı çarşaflı şahıs erkek çıktı

Taksim'de şüpheli hareketleriyle dikkat çeken şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan çarşaflı şahıs erkek çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:10:00 -
Taksim'de polisin gözaltına aldığı çarşaflı şahıs erkek çıktı

İstanbul Taksim’de hareketlerinden şüphelenilen şahıslar polisi harekete geçirdi. Şahıslardan şüphelenen polis, yabancı uyruklu 3 şüpheliyi Taksim girişinde  gözaltına alıdı. Çarşaf giyen şüpheli şahsın erkek olduğu ortaya çıktı.

Çarşaf içindeki şahıs erkek çıktı

Edinilen bilgilere göre, olay öğle saatlerinde Taksim’de yaşandı. Taksim’e doğru 3 şüpheli şahsın geldiği ihbarı üzerine güven timleri harekete geçti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri şüpheli şahısları Taksim girişinde yakaladı.

Zanlılardan birinin çarşaf giydiği görüldü ancak gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı. Çarşaflı zanlının da bir erkek olduğu anlaşıldı. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çarşaf üzerinden oynanan oyun

Taksim'de yaşanan olay, geçmiş yıllarda çarşaf üzerinden yapılan çirkin oyunları akıllara getirdi. Çarşaflıları hedef almak amacıyla bazı gruplar çarşaf giyerek algı yapmaya çalışmışlardı.

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