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Taksim semalarında vatandaşlar havada süzüldü

Taksim semalarında süzülen vatandaşlar yapımı devam eden Taksim Camii ile birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.

10 Eylül 2019 Salı 13:46
Taksim semalarında vatandaşlar havada süzüldü

Taksim semalarında süzülen vatandaşlar yapımı devam eden Taksim Camii ile birlikte ilginç görüntüler oluşturdu. Havada süzülürken cami ile birlikte objektiflere yansıyan görüntü izleyenlerin beğenisini topladı.


TEKNOFEST 2019 etkinliği için Taksim Meydanı’na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2019 etkinliği için, Taksim Meydanı’na kurulan dikey rüzgar tüneli platformu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli platformunun yüksekliği 8 metre, çapı ise 25 metre. Dikey rüzgar tüneli platformu 11 Eylül’e kadar Taksim Meydanı’nda hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:46
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