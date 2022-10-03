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Yaşam Taksim Meydanı’nda gündüz saati önce darp, sonra gasbetti
Yaşam

Taksim Meydanı’nda gündüz saati önce darp, sonra gasbetti

Taksim Meydanı’nda fas uyruklu bir genci darp ederek telefon ve parasını çalıp kaçan şahıs çok geçmeden yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 13:06:00 -
Taksim Meydanı’nda gündüz saati önce darp, sonra gasbetti

İstanbul’un en kalabalık semtlerinden olan Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu bir genç darbedildi. Öğle saatlerinde bankta oturan fas uyruklu El Wafı Lahce, yanına gelen bir şahısla sohbet etmeye başladı. 

Genci önce darbetti sonra gasbedip kaçtı

Sohbet eden ikili belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Şahıs, yabancı uyruklu genci meydandaki insanların gözleri önünde darbetti. Ardından yabancı uyruklu gencin, 100 lirasını ve cep telefonunu çalan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Ekipler tarafından dakikalarca kovalandı

O sırada devriye gezen İstanbul Güven Timlerine bağlı ekipler, şahsın koşması üzerine takibe geçti. Dur ihtarına uymaması üzerine dakikalarca kovalandı.

Kıskıvrak yakalandı

Daha sonra  ara sokakta yakayı ele veren şahsın üzerinde, gence ait para ve telefon bulundu. İHA’nın haberine göre, gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından “gasp” suçundan adliyeye sevk edildi.

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