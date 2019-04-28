Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalara kapalı olacak olan Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi önlemler alınmaya başlandı. Kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.



Yaklaşan 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmeye başlandı. Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesinin ardından çok sayıda polis bariyerleri konuşlandırılmak üzere meydana getirdi. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine konulan bariyerlerin önümüzdeki günlerde gerek görülecek cadde ve sokak başlarına yerleştirilmesi bekleniyor.

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