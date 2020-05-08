Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yeni korona virüs önlemi

Korona virüs salgınına karşı alınan yeni önlemler kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Yeni tedbirlerle ilgili gerekli önlemleri alan Beyoğlu Belediyesi, bölgeyi drone ile havadan gün boyu denetliyor.

İstanbul’un en işlek bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde Covid 19 tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındı. Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla; Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan kişilerin maske takması ve aralarındaki 3 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmeleri zorunlu hale getirildi. Önlemlere uymayan kişilere ise idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Beyoğlu Belediyesi vatandaşların yeni düzenlemeye uymalarını sağlamak için gerekli önlemleri aldı.

Beyoğlu Belediyesi alınan kararla birlikte bölgedeki denetimlerini artırdı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda stantlar kuruldu. Vatandaşlara bir yandan ücretsiz maske dağıtan belediye ekipleri bir yandan da cihazlarla ateş ölçümü yaparak ellerine dezenfektan sıkıyor. Tüm bunların yanı sıra cadde boyunca devriye gezen ekipler sosyal mesafe kuralı ile ilgili sürekli olarak anonslar yapıyor. Ekipler ayrıca İstiklal Caddesi’ni gün boyunca drone ile havadan denetliyor. Kurallara uymayan vatandaşlar tespit edilerek ilgili birimler bilgilendiriliyor ve anında müdahale ediliyor.

“Vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri almaya gayret gösteriyoruz”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye’de virüse karşı iyi bir mücadele verildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız virüs salgınına karşı yapılan evde kal çağrılarına uyarak uzunca bir süredir evlerinden çıkmadı. Ancak havaların ısınması ve vaka sayılarının azalmasıyla birlikte vatandaşlar sosyalleşmenin adresi olduğu için İstiklal Caddesi’ne akın etmeye başladı. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı ile istişare ederek tedbirlerimizi aldık. Tünel Meydanı, Galatasaray Meydanı ve Taksim Meydanı’na stantlarımızı yerleştirdik. İstiklal Caddesi’ne giriş yapmak istenen vatandaşımızın maskesi yoksa maske veriyoruz, dezenfekten takdim ediyoruz, ateşini ölçüyoruz ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili bilgilendirerek caddeye girişlerine izin veriyoruz. Alınan tüm bu tedbirleri de drone ile havadan denetliyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri almaya gayret gösteriyoruz” dedi.