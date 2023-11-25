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Yerel Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı
Yerel

Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 14:53:00 -
Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı

Taksim Meydanı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis bariyerleriyle geçici süreyle kapatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı polis ekipleri Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Taksim Meydanı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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