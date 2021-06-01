Taksim Camii’nin ilk mahyası "Elhamdülillah" oldu

Yapımına Topçu Kışlasındaki camiinin yıkılmasının ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında karar verilen, ancak darbelere ve siyasi krizlere kurban giden Taksim Camii hasreti geçtiğimiz hafta sona erdi. Dört yılda tamamlanan cami, fethe hediye olarak yine bir cuma gününde ibadete açıldı.

Bugün ise Taksim Camii'nin ilk mahyası asıldı. Mahyada "Elhamdülillah" ifadesi yer aldı.

Top-Down sisteminin kullanıldığı tek cami

Taksim Camii'nin mühendislik açısından en önemli özelliğinin Top-Down sistemi ve bu sistemin kullanıldığı tek cami olması olduğu belirtilirken, cami bu yöntemle, klasik uygulamaların tersine sıfır katından aşağı ve yukarıya doğru inşa edildi.

Bu yöntem sayesinde yapım esnasında derin kuyu kazısı yapılmadan, çevre bina ve yollara, meydana hiçbir zarar vermeden inşa edilmesine imkan tanındı.

Caminin geleneksel cami formlarının modern çizgiler ve malzemelerle yorumlanarak 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisinden esinlenen özgün bir tasarımla inşa edildiği, kültür ve sanatla açısında bir çok vatandaşın bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı bir kültür merkezine sahip olduğu ifade edildi.

Taksim'e sembol bir camii inşa edilmesinde en büyük paylardan birine sahip olan ve camiinin yapımını üstlenen Sur Yapı'nın sahibi Altan Elmas, açılış sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün bana düşen burada hamd etmektir. Bu niyeti gönlümüze düşüren ve başlamayı ve kazasız belasız bitirmeyi lütfeden Allah'a hamdolsun. Yoluna kurban olduğumuz Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Bugün ne büyük bir gün benim için." ifadelerine yer vermişti.

Toplam namaz kapasitesi 4 bin kişi

İbadet alanında 3 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı camide, 620 kadın bir arada namaz kılabiliyor. Caminin açık ve kapalı toplam namaz kapasitesi ise 4 bin kişi.

İç tezyinatlarında ve hat sanatı uygulamalarında "naht" tekniği kullanılan cami de mihrap, mimber ve kürsü tasarımı yine geleneksel formun modern bir yorumu olarak bizzat Mimar Altan Elmas tarafından tasarlandı. Mihrap tasarımında Esmaü'l Hüsna hattat Davut Bektaş telifi ile "istif yazı" ile yazıldı.

Taksim Camisi, 2 bin 482,46 metrekare toplam inşaat alanı, 33 metre kubbe yüksekliği, 2 şerefiyeli 64,80 metre minaresi, 10 bin metrekare otopark alanı, 4 bin kişi ibadet alanı, bin 800 metrekare bodrum ve zemin katlarda salon, sergi salonu, kütüphane ve aşevi mekanları sunuyor.