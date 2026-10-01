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Gündem Devlet Bahçeli DEM Parti heyeti aracılığıyla Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi
Gündem

Devlet Bahçeli DEM Parti heyeti aracılığıyla Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi

Yeniakit Publisher
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Yeni yasama yılı resepsiyonunda DEM Parti heyetiyle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumunu sorup gülümseyerek "Selamımı söylersiniz olur mu?" demesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen ve devlet protokolünün katıldığı resepsiyonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bir araya geldi.

Resepsiyondan ayrılırken Bahçeli’nin yanına giden DEM Parti heyeti, MHP lideriyle selamlaştı. Görüşme sırasında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Bahçeli’nin, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın nasıl olduğunu sorarak gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dediği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile sohbet etti. Sohbet sırasında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın nasıl olduğunu soran Bahçeli, sonrasında ise gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

BAHÇELİ, İMRALI HEYETİ’NE DEMİRTAŞ’I SORDU: SELAMIMI SÖYLERSİNİZ OLUR MU?

Resepsiyonda DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için yanına gitti. Resepsiyondan ayrılacakları için yanına geldiklerini söyleyen TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Bahçeli ile selamlaştı.

Sohbet sırasında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın nasıl olduğunu soran Bahçeli sonrasında ise gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Bahçeli ile sohbetin ardından DEM Parti heyeti resepsiyondan ayrıldı.

“O KADAR DERİNE GİREMEM"

Öte yandan resepsiyon sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, Selahattin Demirtaş konusunda "bir adım atılmadığı" yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine, "O kadar derine giremem" dedi.

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