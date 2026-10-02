Kutsal değerlere yönelik eylemler son bulsun! Çelik’ten Medine’ye saldırıya kınama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını kınadı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar, tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir. Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır. Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz."
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