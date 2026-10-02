Genç mühendisler birinciliği kaptırmadı: Şampiyonlardan devralıp yine şampiyon yaptılar

Yeni ekip, devraldığı İHA'nın uçuş hızı, manevra kabiliyeti, atış isabet oranı ve yük taşıma kapasitesini geliştirdi. Genç mühendis adayları, TEKNOFEST Güneydoğu'da düzenlenen Uluslararası Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda birincilik elde ederek takımın şampiyonluk serisini sürdürdü. Ekip, yarışmada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Özel Ödülü'nü de kazandı. Takım kaptanı ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Irmak Dağlı, şampiyonluğun yaklaşık 9 aylık bir emeğin sonucu olduğunu söyledi. Yarışmaya 900 takımın başvurduğunu belirten Dağlı, "Final sürecinde dört uçuşumuzun dördünü de başarıyla tamamladık. Bu kategoride 20 finalist arasından sıyrılarak birinci olduk." dedi.