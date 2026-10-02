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Genç mühendisler birinciliği kaptırmadı: Şampiyonlardan devralıp yine şampiyon yaptılar

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Genç mühendisler birinciliği kaptırmadı: Şampiyonlardan devralıp yine şampiyon yaptılar

Gaziantepli üniversite öğrencileri, şampiyon arkadaşlarından devraldıkları Teknogaraj Viento Takımı'nda geliştirdikleri insansız hava aracıyla TEKNOFEST Güneydoğu'da yeniden birinci olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

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Foto - Genç mühendisler birinciliği kaptırmadı: Şampiyonlardan devralıp yine şampiyon yaptılar

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin mühendislik bölümlerinde öğrenim gören 7 öğrenci, geçen yıl köpük malzeme kullanarak İHA geliştirdi. Tasarladıkları araçla TEKNOFEST 2025 Uluslararası Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda birincilik elde eden ekip, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Özel Ödülü'nün de sahibi oldu. Mezun olan ekip, yarışmanın ardından takımı üçüncü sınıfta öğrenim gören 5 öğrenciye devretti.

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Foto - Genç mühendisler birinciliği kaptırmadı: Şampiyonlardan devralıp yine şampiyon yaptılar

Yeni ekip, devraldığı İHA'nın uçuş hızı, manevra kabiliyeti, atış isabet oranı ve yük taşıma kapasitesini geliştirdi. Genç mühendis adayları, TEKNOFEST Güneydoğu'da düzenlenen Uluslararası Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda birincilik elde ederek takımın şampiyonluk serisini sürdürdü. Ekip, yarışmada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Özel Ödülü'nü de kazandı. Takım kaptanı ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Irmak Dağlı, şampiyonluğun yaklaşık 9 aylık bir emeğin sonucu olduğunu söyledi. Yarışmaya 900 takımın başvurduğunu belirten Dağlı, "Final sürecinde dört uçuşumuzun dördünü de başarıyla tamamladık. Bu kategoride 20 finalist arasından sıyrılarak birinci olduk." dedi.

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Foto - Genç mühendisler birinciliği kaptırmadı: Şampiyonlardan devralıp yine şampiyon yaptılar

"YENİ ÜYELERE BİLGİ AKTARIMINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ": Dağlı, takım kaptanı olarak geçen sene elde edilen başarıyı devam ettirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Takıma yeni üyeler almak istediklerini ifade eden Dağlı, şöyle konuştu: "Bizim üstlerimizin bize yaptığı gibi onlara bu işi öğretmeyi çok istiyoruz. Yanımıza yeni üyeler alarak onlara da aynı şekilde bilgi aktarımını sağlayıp yeni neslin de iyi mühendis adayları yetiştirmesine katkı sağlamak istiyoruz."

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Foto - Genç mühendisler birinciliği kaptırmadı: Şampiyonlardan devralıp yine şampiyon yaptılar

SAVUNMA SANAYİSİNDE YER ALMAK İSTİYORLAR: Takım üyesi ve bilgisayar mühendisliği öğrencisi Elif Dönmez de sürecin heyecanlı, yenilikçi, öğretici ve eğitici olduğunu ifade etti. Yarışmada rekabet ortamının yüksek olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti: "Biz mühendislik öğrencisiyiz fakat bunu uygulamaya TEKNOFEST sayesinde döktük. O ortamda bulunmak, hem yerli, milli teknolojiyi görmek, bunu bir yerinden de olsa yakalamak bizim için fazlasıyla gurur verici. Yarışmada yer almak bizim için gurur duyduğumuz bir olaydı." Kendilerinden küçük nesillerin de TEKNOFEST'e katılması için öğretici olmak istediklerini belirten Dönmez, "Biz de artık kendi stajlarımıza yönelip savunma sanayisinde yer almak istiyoruz." dedi.

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