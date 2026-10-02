Genç mühendisler birinciliği kaptırmadı: Şampiyonlardan devralıp yine şampiyon yaptılar

SAVUNMA SANAYİSİNDE YER ALMAK İSTİYORLAR: Takım üyesi ve bilgisayar mühendisliği öğrencisi Elif Dönmez de sürecin heyecanlı, yenilikçi, öğretici ve eğitici olduğunu ifade etti. Yarışmada rekabet ortamının yüksek olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti: "Biz mühendislik öğrencisiyiz fakat bunu uygulamaya TEKNOFEST sayesinde döktük. O ortamda bulunmak, hem yerli, milli teknolojiyi görmek, bunu bir yerinden de olsa yakalamak bizim için fazlasıyla gurur verici. Yarışmada yer almak bizim için gurur duyduğumuz bir olaydı." Kendilerinden küçük nesillerin de TEKNOFEST'e katılması için öğretici olmak istediklerini belirten Dönmez, "Biz de artık kendi stajlarımıza yönelip savunma sanayisinde yer almak istiyoruz." dedi.