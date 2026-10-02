Apple'ın rakibi yeni model bilgisayar piyasayı sallayacak! HP OmniBook 5 14 uzun pil ömrü ve OLED ekranıyla görücüye çıktı

Apple’ın ses getiren dizüstü bilgisayar modeli MacBook Neo’nun karşısına konumlandırılan HP OmniBook 5 14, 699 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Dört farklı renk seçeneği bulunan ürün, gücünü altta Intel Core 5 315 “Wildcat Lake” işlemciden alıyor ve 8 GB RAM ile 256 GB SSD taşıyor.

Apple’ın ses getiren dizüstü bilgisayar modeli MacBook Neo’nun karşısına konumlandırılan HP OmniBook 5 14, 699 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Dört farklı renk seçeneği bulunan ürün, gücünü altta Intel Core 5 315 “Wildcat Lake” işlemciden alıyor ve 8 GB RAM ile 256 GB SSD taşıyor. Aynı zamanda Core 7 350 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile donatılabilen ürün, özellikle yüksek görüntü kalitesi sunan OLED ekranıyla öne çıkıyor. 14 inç boyutundaki bu ekranda alt versiyonda 1920×1200 piksel, üst versiyonda ise 2560×1600 piksel çözünürlük sunuluyor. Buna ek olarak dokunmatik ekran seçeneğini de bulunuyor. 60 Wh bataryasıyla 42 saate kadar lokal video oynatma süresi sunabilen dizüstü bilgisayarda, tam boyutlu HDMI, iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişine yer veriliyor.