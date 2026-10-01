  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon krizi mağdurları için iki banka devrede! Bir milyon kayıtsız motokurye ölüm saçıyor! Solcuların çok sevdiği Esad'ın İsrail'le gizli ortaklığını BM ifşa etti! Rejim askerleri Tel Aviv'de tedavi edilmiş! Komşu kaşınıyor: Yunanistan İsrail'den aldı Türkiye sınırına koydu! Suriye’de kritik doğal gaz hattında büyük patlama! 3 santral birden sustu 1 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 1 Ekim 2021: Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı (Eski Milletvekili - Bakan) Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Bizim için felaket olacak' Meclis tatilden dönüyor: Vatandaşın tek isteği sivil Anayasa Borsada fon vurgunu operasyonu büyüyor! Başsavcılıktan 30 şüpheli hakkında devasa tedbir kararı!
Gündem Sevan Nişanyan’dan Kemalistleri şok edecek çıkış ‘Türkiye’de Laiklik çökmüştür’
Gündem

Sevan Nişanyan’dan Kemalistleri şok edecek çıkış ‘Türkiye’de Laiklik çökmüştür’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yazar Sevan Nişanyan’ın laikliğe ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi. Nişanyan, Türkiye’de uygulanan laiklik anlayışının toplumsal karşılığını değerlendirirken, “Laiklik projesi Türkiye’de yürümemiştir. Çökmüştür” ifadelerini kullandı. Nişanyan’ın sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Paylaşılan video kaydında Türkiye’de laiklik meselesini değerlendiren Nişanyan, Cumhuriyet döneminde benimsenen laiklik anlayışına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Nişanyan, konuşmasının dikkat çeken bölümünde şu ifadeyi kullandı:

“Laiklik projesi Türkiye’de yürümemiştir. Çökmüştür.”

Nişanyan’ın sözleri, Türkiye’de laiklik anlayışının uygulanış biçimine yönelik kendi değerlendirmesini yansıtırken, videodan alınan kesit sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

LAİKLİK TARTIŞMASINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Türkiye’de laikliğin devlet-toplum ilişkilerindeki yeri uzun yıllardır siyasi ve hukuki tartışmaların başlıklarından biri. Nişanyan ise videodaki değerlendirmesinde mevcut tarihsel tecrübeyi başarısız bir “proje” olarak nitelendirerek tartışmaya farklı bir görüşle dahil oldu.

Arsen Nişanyan’dan Erdoğan için dikkat çeken ifadeler
Arsen Nişanyan’dan Erdoğan için dikkat çeken ifadeler

Gündem

Arsen Nişanyan’dan Erdoğan için dikkat çeken ifadeler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Çöktü ama gölgesi devam ediyor maalesef.

İsimsiz

Daha nekadar istiyordunuz. Kanunlar sosyal hayat anayasa kültür spor ekonomi herşey laiklik etkisinde zaten. Yani size göre tamamen müslümanların gayrı müslim olduktan sonramı laikliğin amacına ulaşmasını bekliyordunuz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23