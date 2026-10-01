Sevan Nişanyan’dan Kemalistleri şok edecek çıkış ‘Türkiye’de Laiklik çökmüştür’
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yazar Sevan Nişanyan’ın laikliğe ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi. Nişanyan, Türkiye’de uygulanan laiklik anlayışının toplumsal karşılığını değerlendirirken, “Laiklik projesi Türkiye’de yürümemiştir. Çökmüştür” ifadelerini kullandı. Nişanyan’ın sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
Paylaşılan video kaydında Türkiye’de laiklik meselesini değerlendiren Nişanyan, Cumhuriyet döneminde benimsenen laiklik anlayışına ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Nişanyan, konuşmasının dikkat çeken bölümünde şu ifadeyi kullandı:
“Laiklik projesi Türkiye’de yürümemiştir. Çökmüştür.”
Nişanyan’ın sözleri, Türkiye’de laiklik anlayışının uygulanış biçimine yönelik kendi değerlendirmesini yansıtırken, videodan alınan kesit sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
LAİKLİK TARTIŞMASINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI
Türkiye’de laikliğin devlet-toplum ilişkilerindeki yeri uzun yıllardır siyasi ve hukuki tartışmaların başlıklarından biri. Nişanyan ise videodaki değerlendirmesinde mevcut tarihsel tecrübeyi başarısız bir “proje” olarak nitelendirerek tartışmaya farklı bir görüşle dahil oldu.