Yaptığı pes dedirtti: 2 yıl ehliyet sınavından men edildi!
Bursa'da ehliyet sınavına kulağındaki kopya düzeneğiyle giren S.S. (18), ehliyet sınavlarından 2 yıl boyunca men edildi.
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Bursa'da ehliyet sınavına kulağındaki kopya düzeneğiyle giren S.S. (18), ehliyet sınavlarından 2 yıl boyunca men edildi.
Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavında meydana geldi. Sınava ilk kez giren S.S.'nin hareketlerinden şüphelenen gözetmen, adayın üzerinde kontrol yaptı.
KULAĞINDA KOPYA ÇEKME DÜZENEĞİ TESPİT EDİLDİ Yapılan kontrolde S.S.'nin kulağına kopya çekmek amacıyla yerleştirilmiş düzenek tespit edildi.
Gözetmenin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. S.S.'nin sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu.
2 YIL SÜREYLE SINAVLARDAN MEN EDİLDİ Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan S.S.'nin 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.
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