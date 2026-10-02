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Yaptığı pes dedirtti: 2 yıl ehliyet sınavından men edildi!

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Yaptığı pes dedirtti: 2 yıl ehliyet sınavından men edildi!

Bursa'da ehliyet sınavına kulağındaki kopya düzeneğiyle giren S.S. (18), ehliyet sınavlarından 2 yıl boyunca men edildi.

#1
Foto - Yaptığı pes dedirtti: 2 yıl ehliyet sınavından men edildi!

Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavında meydana geldi. Sınava ilk kez giren S.S.'nin hareketlerinden şüphelenen gözetmen, adayın üzerinde kontrol yaptı.

#2
Foto - Yaptığı pes dedirtti: 2 yıl ehliyet sınavından men edildi!

KULAĞINDA KOPYA ÇEKME DÜZENEĞİ TESPİT EDİLDİ Yapılan kontrolde S.S.'nin kulağına kopya çekmek amacıyla yerleştirilmiş düzenek tespit edildi.

#3
Foto - Yaptığı pes dedirtti: 2 yıl ehliyet sınavından men edildi!

Gözetmenin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. S.S.'nin sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu.

#4
Foto - Yaptığı pes dedirtti: 2 yıl ehliyet sınavından men edildi!

2 YIL SÜREYLE SINAVLARDAN MEN EDİLDİ Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan S.S.'nin 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

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