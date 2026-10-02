Aracın üzerindeki kuş pisliğini geçirmenin basit yolu? Lekeden eser kalmıyor!

Sürücülerin yaptığı en büyük hata ise kurumuş lekeyi hemen kuru bir bezle veya sertçe kazıyarak çıkarmaya çalışmaktır. Bu hareket, boyanın çizilmesine ve aracın değer kaybetmesine neden olur. Kimyasal ürünlere para dökmeden, evinizdeki dondurucuda bulunan tek bir malzemeyle bu sorunu saniyeler içinde çözebilirsiniz.