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Aracın üzerindeki kuş pisliğini geçirmenin basit yolu? Lekeden eser kalmıyor!

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Aracın üzerindeki kuş pisliğini geçirmenin basit yolu? Lekeden eser kalmıyor!

Araçların üzerinde sık sık karşılaşılan kuş pisliklerini temizlemenin kolay yolu ortaya çıktı.

#1
Foto - Aracın üzerindeki kuş pisliğini geçirmenin basit yolu? Lekeden eser kalmıyor!

Sabah arabanızın başına geçtiğinizde kaportada kurumuş bir kuş pisliği görmek her sürücünün moralini bozar. Ayrıca kuş dışkısının içindeki yüksek asit oranı, güneşin altında kaldıkça araç boyasını ve cilasını yakarak kalıcı hasarlara yol açabilir.

#2
Foto - Aracın üzerindeki kuş pisliğini geçirmenin basit yolu? Lekeden eser kalmıyor!

Sürücülerin yaptığı en büyük hata ise kurumuş lekeyi hemen kuru bir bezle veya sertçe kazıyarak çıkarmaya çalışmaktır. Bu hareket, boyanın çizilmesine ve aracın değer kaybetmesine neden olur. Kimyasal ürünlere para dökmeden, evinizdeki dondurucuda bulunan tek bir malzemeyle bu sorunu saniyeler içinde çözebilirsiniz.

#3
Foto - Aracın üzerindeki kuş pisliğini geçirmenin basit yolu? Lekeden eser kalmıyor!

İhtiyacınız olan tek şey buz küpleri Dondurucudan çıkardığınız birkaç buz küpünü (veya buz gibi soğuk suya batırılmış mikrofiber bezi) doğrudan kuruyan lekenin üzerine koyun. Soğuğun lekeye nüfuz etmesi için 1-2 dakika kadar bekleyin.

#4
Foto - Aracın üzerindeki kuş pisliğini geçirmenin basit yolu? Lekeden eser kalmıyor!

Buzu kaldırın ve yumuşayan lekeyi temiz bir mikrofiber bez veya kağıt havluyla Bastırmadan, hafifçe silin. Kirin hiç zorlanmadan kayıp gittiğini göreceksiniz. Aşırı soğuk, organikliğini kaybetmiş kire nüfuz ederek yapısını büzüştürür ve kaporta yüzeyine tutunma gücünü kırar. Tamamen yumuşayan dışkı, yüzeyden pürüzsüzce kayar. Böylece ovalama gereği kalmaz, aracınızın boyası ve cilası ilk günkü gibi korunmuş olur.

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