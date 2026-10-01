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Dünya Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı
Dünya

Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı

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Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisini gönderme kararı aldığı ifade edildi.

Tüm dünyada İran-ABD savaşında ateşkes beklerken İsrail basını ABD ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

ABD ORTA DOĞU'YA YENİ UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

İsrail'de yayın yapan i24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.

 

ROOSEVELT YOLA ÇIKTI

The Hill gazetesi, USS Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı.

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

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