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Gündem Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı!
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Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı!

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Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı adliyeye sevk edildi.

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8’i tutuklama 5’i ise adli kontrolle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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