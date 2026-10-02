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Gündem CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda şok karar! Milyonluk zimmet vurgununda 5 kişi tutuklandı
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CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda şok karar! Milyonluk zimmet vurgununda 5 kişi tutuklandı

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CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda şok karar! Milyonluk zimmet vurgununda 5 kişi tutuklandı

Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatife yönelik yürütülen zimmet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında şirket genel müdürü ve kooperatif başkanının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Bolu’da belediye kooperatifine yönelik yürütülen ’zimmet’ ve ’ihaleye fesat karıştırma’ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik yürütülen operasyonda ek gözaltılarla beraber toplamda 11 kişi gözaltına alındı. Pazartesi günü gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü dün jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ve S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı’nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, savcılık sorgularının ardından akşamüzeri tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren mahkemenin ardından şüphelilerden Bahadır Acar, Cevat Çatladı, Uğur Şirin, Bayram Tarhan ve Fatih Demiral tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Özkan Özbek, Yalçın Soykan ve Samet Can Sınmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Yaklaşık 24 milyon liralık kamu zararı iddiası

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda, usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Raporda, 2021 yılında yapılmış ve kullanılmakta olan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırının 2023 yılında düzenlenen ihalede yeni alınmış gibi gösterildiği tespit edilmişti. Yapılan incelemede, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL’ye satın aldığı ve bu işlem nedeniyle kooperatife yaklaşık 24 milyon lira fazla ödeme yapılarak kamu zararına neden olunduğu belirlenmişti.

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