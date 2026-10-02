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360 numune almışlardı: Hz. Nuh'un Gemisi'nde heyecanlandıran keşif!

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360 numune almışlardı: Hz. Nuh'un Gemisi'nde heyecanlandıran keşif!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Hz. Nuh'un gemisine ilişkin yürütülen 3 aylık saha çalışması tamamlandı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katıldığı çalışmalarda 360'a yakın toprak numunesi alındığını açıkladı.

#1
Foto - 360 numune almışlardı: Hz. Nuh'un Gemisi'nde heyecanlandıran keşif!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Üzengili köyü sınırlarında bulunan ve Durupınar Formasyonu olarak adlandırılan alanda Hz. Nuh'un gemisine ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalar tamamlandı. 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacı katıldı. Jeofizik, jeoloji ve arkeoloji başta olmak üzere farklı disiplinlerin bir araya getirildiği araştırmada elde edilen veriler, bundan sonraki süreçte laboratuvar ortamında incelenecek.

#2
Foto - 360 numune almışlardı: Hz. Nuh'un Gemisi'nde heyecanlandıran keşif!

360'A YAKIN NUMUNE LABORATUVARDA İNCELENECEK

#3
Foto - 360 numune almışlardı: Hz. Nuh'un Gemisi'nde heyecanlandıran keşif!

Hz. Nuh'un gemisine ait olduğu düşünülen alanda incelemelerde bulunan Vali Önder Bozkurt, araştırma ekibinin gerekli izin süreçlerinin ardından bölgede yaklaşık üç ay boyunca çalışma yürüttüğünü belirterek, projenin farklı bilim dallarını bir araya getirdiğini söyledi. Bozkurt, "Özellikle araştırma birçok farklı disiplini bir araya getiriyor. Hem jeofizik hem jeoloji hem de arkeoloji bilimleri. Hatta teoloji bilimini de bunun içerisine dahil etmek mümkün. Sizlerin de malum olduğu üzere Hz. Nuh'un gemisi ve Hz. Nuh'un Tufanı birçok semavi dinin kitaplarında ve kendi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde ve surelerde de geçmektedir. İşte bu noktada bu araştırma, teknolojinin, arkeoloji ve jeoloji biliminin, jeofizik biliminin gelmiş olduğu araştırma ve gelişimde, özellikle teknolojik anlamda yeni alet ve makinelerin bu alanda kullanılmasıyla bir araya gelmiş olacak. Söylediğim gibi, beş farklı ülkeden 20'ye yakın araştırmacı burada görev aldı ve üç aylık çalışmalarını tamamladılar. Kış döneminde alandan gerek toprak numuneleri gerekse yeraltı gözlem cihazlarından elde ettikleri bulguları laboratuvar ortamında analiz edecekler. Yaklaşık 360'a yakın toprak numunesi alınmış durumda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin laboratuvarında bu numuneler incelenecek, araştırılacak ve sonuçları bilim dünyasına katkı anlamında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

#4
Foto - 360 numune almışlardı: Hz. Nuh'un Gemisi'nde heyecanlandıran keşif!

"BİLİMSEL NET BİR KESİNLİK ŞU AN İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL" Hz. Nuh'un gemisinin söz konusu alanda bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bilimsel bir kesinliğin olmadığını vurgulayan Vali Bozkurt, elde edilecek sonuçların beklenmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, "Şu an itibarıyla akademisyenlerimizden, araştırma ekibinin başındaki hocamızdan aldığımız bilgiler çerçevesinde bilimsel net bir kesinlik şu an için söz konusu değil. Hz. Nuh'un gemisinin bu alanda olabileceğiyle ilgili bütün bilim çalışmaları, akademik literatür çalışmaları ele alınarak, teknolojik ve arkeolojik kazı ve aletlerle ortaya konulacak çalışmaların sonucunda belli bir noktaya belki ulaşılabilecek. Birkaç noktada bu konuyla ilgili araştırmalarda da bilimsel netlik şu an için henüz söz konusu değil. Dolayısıyla bu noktada bizler de kamu kurumlarının koordinasyonu anlamında, bilimin ışığında araştırma ekibine her türlü desteği ve kolaylığı sağlıyoruz. Bu tarz araştırmaların turizme, yerel ekonomiye ve bilimsel çalışmalara katkıları var. Elde edilecek sonuçlar kitaplarda, sempozyumlarda, bildirilerde ve makalelerde yer alacak, arkeoloji, jeoloji ve jeofizik alanında çalışan uzmanların yanı sıra üniversitelerin ve öğrencilerin de yararlanabileceği bir birikim oluşturacak" diye konuştu.

#5
Foto - 360 numune almışlardı: Hz. Nuh'un Gemisi'nde heyecanlandıran keşif!

Bozkurt, araştırmaların Ağrı'nın tanıtımına ve turizmine de katkı sağladığını belirterek, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin Durupınar Formasyonu'nun yanı sıra Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı da ziyaret ettiğini söyledi. Araştırmadan elde edilecek bilimsel sonuçların açıklanmasının ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı resmi ve bilimsel açıklamaların takip edilmesini istedi.

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