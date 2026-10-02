360 numune almışlardı: Hz. Nuh'un Gemisi'nde heyecanlandıran keşif!

"BİLİMSEL NET BİR KESİNLİK ŞU AN İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL" Hz. Nuh'un gemisinin söz konusu alanda bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bilimsel bir kesinliğin olmadığını vurgulayan Vali Bozkurt, elde edilecek sonuçların beklenmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, "Şu an itibarıyla akademisyenlerimizden, araştırma ekibinin başındaki hocamızdan aldığımız bilgiler çerçevesinde bilimsel net bir kesinlik şu an için söz konusu değil. Hz. Nuh'un gemisinin bu alanda olabileceğiyle ilgili bütün bilim çalışmaları, akademik literatür çalışmaları ele alınarak, teknolojik ve arkeolojik kazı ve aletlerle ortaya konulacak çalışmaların sonucunda belli bir noktaya belki ulaşılabilecek. Birkaç noktada bu konuyla ilgili araştırmalarda da bilimsel netlik şu an için henüz söz konusu değil. Dolayısıyla bu noktada bizler de kamu kurumlarının koordinasyonu anlamında, bilimin ışığında araştırma ekibine her türlü desteği ve kolaylığı sağlıyoruz. Bu tarz araştırmaların turizme, yerel ekonomiye ve bilimsel çalışmalara katkıları var. Elde edilecek sonuçlar kitaplarda, sempozyumlarda, bildirilerde ve makalelerde yer alacak, arkeoloji, jeoloji ve jeofizik alanında çalışan uzmanların yanı sıra üniversitelerin ve öğrencilerin de yararlanabileceği bir birikim oluşturacak" diye konuştu.