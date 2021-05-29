Taksim Camii'ne 'dinler arası diyalog' operasyonu mu? İddia yalan çıktı

81 yıllık mücadele sonunda ibadete açılan Taksim Camii tüm Türkiye'yi sevince boğarken, açılış esnasında yapılan haberlerde dikkat çekici bir detay yer aldı.

Diğer dinlere ait ibadethane yok

Taksim Camii'nin içinde Hristiyan ve Musevilere ait ibadet alanlarının yer alacağını belirten detayları paylaşan Hürriyet ve Milliyet şaşkınlığa neden olmuştu. Söz konusu iddialar üzerine camide yapılan incelemelerde diğer dinlere ait ibadet alanlarının olmadığı görüldü. Bu yorumlara, camide mevlevihaneye benzer çok amaçlı bir alanın neden olduğu belirtildi.

Ziya Altan Elmas da yalanladı

Taksim Camii Şerifi Banisi Ziya Altan Elmas da konuyla ilgili açıklama yaparak, söz konusu ibadethanelerin camide bulunmadığını vurguladı.

Neden böyle bir ayrıntı paylaşıldı?

Resmi bilgilerde de Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelerin olmadığı görülürken, böyle bir detayın neden paylaşıldığı merak konusu oldu.

İddilara neden olan haberin görseli:

Kaynak: Habervakti