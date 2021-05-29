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Gündem Taksim Camii'ne 'dinler arası diyalog' operasyonu mu? İddia yalan çıktı
Gündem

Taksim Camii'ne 'dinler arası diyalog' operasyonu mu? İddia yalan çıktı

Geçtiğimiz gün geniş katılımlı bir törenle açılan Taksim Camii'nin içinde Hristiyan ve Musevilere ait ibadet alanlarının yer alacağı bilgisinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan bu iddianın, FETÖ'nün projesi olan "dinler arası diyalog" operasyonu olduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 20:50:00 - 2021-05-29 21:11:55
Taksim Camii'ne 'dinler arası diyalog' operasyonu mu? İddia yalan çıktı

81 yıllık mücadele sonunda ibadete açılan Taksim Camii tüm Türkiye'yi sevince boğarken, açılış esnasında yapılan haberlerde dikkat çekici bir detay yer aldı.

Diğer dinlere ait ibadethane yok

Taksim Camii'nin içinde Hristiyan ve Musevilere ait ibadet alanlarının yer alacağını belirten detayları paylaşan Hürriyet ve Milliyet şaşkınlığa neden olmuştu. Söz konusu iddialar üzerine camide yapılan incelemelerde diğer dinlere ait ibadet alanlarının olmadığı görüldü. Bu yorumlara, camide mevlevihaneye benzer çok amaçlı bir alanın neden olduğu belirtildi.

Ziya Altan Elmas da yalanladı

Taksim Camii Şerifi Banisi Ziya Altan Elmas da konuyla ilgili açıklama yaparak, söz konusu ibadethanelerin camide bulunmadığını vurguladı.

Neden böyle bir ayrıntı paylaşıldı?

Resmi bilgilerde de Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelerin olmadığı görülürken, böyle bir detayın neden paylaşıldığı merak konusu oldu.

İddilara neden olan haberin görseli:

Kaynak: Habervakti

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Yorumlar

432

fetöyü ülkeye müslüman ülkelere ve tüm dünya ülkelerine bela eden fetöcü chpli kasım gülekin torunları çocukları fetöden yargılanmalı evleri aranmalıdır bunları yetkililere söyleyin uyumasınlar
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