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Aktüel

Taksilerdeki çek ve çift rakam kısıtlaması kaldırıldı

Korona virüs salgını nedeniyle şehir içindeki taksilere getirilen tek ve çift rakam kısıtlaması dün itibariyle kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:01:43 -
Taksilerdeki çek ve çift rakam kısıtlaması kaldırıldı

Korona virüs salgını nedeniyle şehir içindeki taksilere getirilen tek ve çift rakam kısıtlaması dün itibariyle kaldırıldı.


Kayseri Valiliği, korona virüs salgını çerçevesinde şehirdeki taksilerin son rakamları tek olan veya çift olan taksilerin belirli günlerde trafiğe çıkmasına karar vermişti. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın 05.05.2020 tarihli ve 7538 sayılı genelgesi doğrultusunda, İlimiz genelinde taksilerin son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına izin veren uygulama, 4 Mayıs 2020 saat 24:00 itibariyle sonlandırılmıştır." ifadesinde bulunuldu.

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