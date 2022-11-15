Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

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Martı uygulamasının CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini açıklayarak, "Kellemi ortaya koydum, hodri meydan." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 23:20:00 - 2022-11-15 23:58:53

 Yeniakit.com.tr 

Martı uygulamasının CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Eyüp Aksu, Oğuz Alper Öktem tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan TAG uygulamasını, "korsan araç" sözleri ile hedef almıştı.

Aksu, "Değerli meslektaşlarımız; son günlerde sosyal medyadan gördüğünüz üzere korsanlık yapmak isteyen 'Martı' uygulaması hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Bütün resmi kurumlara iptali için gerekli girişimlerde bulunulmuştur." demişti.

Oğuz Alper Öktem, kendisi ile ailesinin Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Ofisine Aksu tarafından iki kişinin gönderildiğini de iddia eden Öktem, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS’yi kaçırıyorlar.

Sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. Sen adaletin üstünde değilsin. Ofisime de iki adamını gönderdin. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan.

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Yorumlar

Ahmet

İatanbulda taksileri işletme hakkı, miras yoluyla devredilecek şekilde, sonsuza kadar, koşulsuz şartsız, bir zümre insana tahsis edilemez. Sonsuz taksi sahipliği sistwmi kaldırılmalı. Bu hak sınırlı olmalı ve dönemsel olarak kiralanmalı. Biz türk milleti ve yabancılar olarak, istanbulda sonsuza kadar birkaç insana para veröek zprımda değiliz. Bı rekabet herkese açık olmalı. Taksi plakası sisteminde Rekabet ihlali vardır. Mesleklerin babadan oğula miras yoluyla geçmesi yanlıştır. Meslekler kişilere aittir. Teneke plakalara, bir meslek atanıp, o plakalar miras yokuyla 3. Kililere devretmemeli.

Vahap Kalyoncu

Ulan şebelek insanlar doğuma iki tekerli marti ilemi gidecekti ha tamamen reklam kokan konuşmalar bunlar .adamın söylediği bir çok şey yalan.
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