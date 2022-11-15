Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

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Martı uygulamasının CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Eyüp Aksu, Oğuz Alper Öktem tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan TAG uygulamasını, "korsan araç" sözleri ile hedef almıştı.

Aksu, "Değerli meslektaşlarımız; son günlerde sosyal medyadan gördüğünüz üzere korsanlık yapmak isteyen 'Martı' uygulaması hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Bütün resmi kurumlara iptali için gerekli girişimlerde bulunulmuştur." demişti.

Oğuz Alper Öktem, kendisi ile ailesinin Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Ofisine Aksu tarafından iki kişinin gönderildiğini de iddia eden Öktem, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS’yi kaçırıyorlar.

Sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. Sen adaletin üstünde değilsin. Ofisime de iki adamını gönderdin. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan.