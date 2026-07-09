Sivas-Köln seferleri başladı AJet Köln’ü Sivas’a taşıdı

İlk seferle gelen diğer vatandaşlar ise "Çok iyi oldu gerçekten. Normalde bu sene araba ile gelme planım vardı. Bileti ilk uçuşlar belli olduktan sonra aldım. İnşallah devamı olur. Şehrimiz ve orada yaşayan vatandaşlarımız için çok güzel bir uygulama. Çok mutluyuz gerçekten. Yolculuk çok rahattı. Önceden aktarmalı geliyorduk ve bu çok iyi oldu" ifadelerine yer verdi.